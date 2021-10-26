أخبار عاجلة

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية -
برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية -
طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه -
«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني -
ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي» -
لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر -
آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي -
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
يهدد السكان بسبب العواصف والأعاصير وضياع المحاصيل.. «الظلم المناخى» كارثة «غير طبيعية» -
قيادي في «طالبان» يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في النسخة الثانية .. انطلاق بطولة كأس الأبطال الدولية

Print
بمشاركة 18 فريقًا يتقدمها ريال مدريد وليفربول

في النسخة الثانية .. انطلاق بطولة كأس الأبطال الدولية

تنطلق غدًا الأربعاء، مباريات بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها الثانية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، وذلك بمشاركة 18 فريقًا وهي أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وفالنسيا وليفربول وسبورتنغ لشبونة وسلافيا براغ ونادي ميتييلاند وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وأولمبيك مارسيليا وليجيا وارسو، إضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث وأربعة أندية من تحدد بعد.

وستلعب البطولة بنظام المجموعات، حيث ستُقام مباريات المجموعات الثلاث في إسبانيا، بولندا والبرتغال. والمجموعة الرابعة في المملكة العربية السعودية.

ويهدف البرنامج من خلال هذه البطولة إلى رفع معدل المنافسة للاعبين وزيادة الاحتكاك بمنافسين من مختلف الدوريات الأوروبية لتعزيز قدراتهم في الجوانب الفنية واللياقية والمهارية واللعب الجماعي.

من جهة أخرى قدّم هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم الشكر لسمو وزير الرياضة على الدعم اللامحدود للبرنامج ولإقامة هذه البطولة التي تشارك فيها أكبر الأندية الأوروبية، كما قدم شكره لفريق اللجنة المنظمة على الترتيبات والتحضيرات التي سبقت انطلاقة البطولة.

وأكد طاشكندي أن الهدف الأساس من هذه البطولة هو تطوير اللاعبين من كل النواحي الفنية والاحتكاك المباشر والمنافسة الدائمة وعدم الاكتفاء بالحصص التدريبية في المعسكر، وهذا سينتج لنا جيلاً منافسًا وبطلاً يستطيع خدمة المنتخبات السعودية في المحافل المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية اللبناني: الحوار مع السعودية هو السبيل الوحيد لحل الخلاف

وزير الخارجية اللبناني: الحوار مع السعودية هو السبيل الوحيد لحل الخلاف

تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك

تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك

عون يتحدث مجددا عن الأزمة مع السعودية

عون يتحدث مجددا عن الأزمة مع السعودية

"شكل مذهل" يظهر فجر الأربعاء في سماء السعودية والوطن العربي

"شكل مذهل" يظهر فجر الأربعاء في سماء السعودية والوطن العربي