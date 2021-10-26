محمد صلاح يتسبب في تصاعد الأزمة بين بوجبا وسولشاير

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تصاعدت الأزمة بين بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وسولشاير المدير الفني للشياطين الحُمر، وذلك بعد الخسارة من ليفربول الغريم التقليدي، بخماسية نظيفة، في الجولة 9 في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

قالت صحيفة «ذا صن» عن الأزمة: «شارك بوجبا في الشوط الثاني من عمرالمباراة، ثم فقد الكرة في نصف الملعب، مما سمح لهندرسون أن يرسل الكرة لصلاح، ليعلن عن تسجيل مو صلاح الهدف الخامس والثالث له «هاتريك»، ليصبح بهذا هداف إفريقيا التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ107 هدف، وعندما حدث صدام مع نابي كيتا، طُرد بوجبا».

وتابعت الصحيفة:«اللاعب الفرنسي أعتذر بعد المباراة لزملائه في الفريق في غرفة خلع الملابس، ولكنه لم يوجه الكلام لسولشاير، وكان اللاعب قد خرج بتصريحات بعد الهزيمة القاسية أمام ليستر سيتي بنتيجة 4-2، وتحدث عن إنه لا يعرف ماهي المشكلة، وأنهم أضاعوا أهدافًا سهلة، وان الفريق يحتاج للمزيد من النضج، وأن يلعبوا بنوع من الخبرة، وبعد تلك التصريحات، استبعد سولشاير بوجبا على الفور من مباراة اتالنتا في دوري ابطال اوروبا، التي انتهت بفوز اليونايتد بنتيجة 3-2، ثم بعد ذلك جلس على دكة البدلاء في مباراة ليفربول».

محمد صلاح - صورة أرشيفية

وأتمت الصحيفة:««أن بوجبا أوقف التحدث في التوقيع مع اليونايتد، حيث أن عقده سينتهى في الصيف القادم، وسيكون حر، يمكنه التوقيع لـ أي نادٍ آخر،وإن المشاكل التي حدثت بين مورينيو المدرب السابق لليونايتد والحالي لروما وبين بوجبا، أدت إلى تسريع إقالة البرتغالي، وأن الأمر يتكرر الأن مع سولشاير، فهو على حافة خيط رفيع من نفس الشيء».

يذكر ان اليونايتد في المركز السابع، برصيد 14 نقطة.