1373 محضر ا للمخالفين في حملة لإزالة الإشغالات بمدينة دسوق

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قاد نائب مدير أمن كفرالشيخ ورئيس مركز دسوق حملة إشغالات اليوم الثلاثاء، وذلك في اطار التصدي لظاهره الإشغالات واستكمال أعمال حملة رفع الإشغالات وإزالة الأرصفة المخالفة والتند والأسوار المخالفة ومخالفات التعديات على نهر الطريق.

ياتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة المحاسب السيد عبدالستار والجهات الأمنية استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمدينة دسوق.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 1373 محضرًا منهم 544 محضر إشغالات تم رفعها، و45 محضر نقل بطئ، و413 مضبوطات متنوعة، 321 إزالة إعلانات، 30 محضر اشغال طريق، 10 محاضر نظافة، 24 مخالفات مرورية متنوعة.

وقال رئيس المدينه أن الحملة مازالت مستمرة بأوقات مختلفة وعلى مدار اليوم صباحا ومساءا وذلك لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع.

دسوق

دسوق

دسوق

دسوق