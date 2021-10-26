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قال إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن السياحة سوف تتأثر إيجابيا بقرار إلغاء حالة الطوارئ، حيث إن نسبة التشغيل متوقع لها تخطي نسبة 75 %.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر استقبلت تدفقات استثمارية كبيرة الفترة الماضية في التكنولوجيا المالية، الصحة، التعليم، والعقارات، معظمها قادم من الخليج.

وأكد إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه يتوقع عدم زيادة سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، لأن السياسات مستقرة والتضخم ليس مرتفع ولا يوجد ما يستدعي زيادة الفائدة.