أخبار عاجلة

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية -
برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية -
طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه -
«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني -
ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي» -
لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر -
آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي -
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
يهدد السكان بسبب العواصف والأعاصير وضياع المحاصيل.. «الظلم المناخى» كارثة «غير طبيعية» -
قيادي في «طالبان» يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إبراهيم مصطفي : إلغاء الطوارئ سيرفع التشغيل السياحي لأكثر من 75 %.. ()

Print
إبراهيم مصطفي : إلغاء الطوارئ سيرفع التشغيل السياحي لأكثر من 75 %.. (فيديو) إبراهيم مصطفي : إلغاء الطوارئ سيرفع التشغيل السياحي لأكثر من 75 %.. ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن السياحة سوف تتأثر إيجابيا بقرار إلغاء حالة الطوارئ، حيث إن نسبة التشغيل متوقع لها تخطي نسبة 75 %.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن استقبلت تدفقات استثمارية كبيرة الفترة الماضية في التكنولوجيا المالية، الصحة، التعليم، والعقارات، معظمها قادم من الخليج.

وأكد إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه يتوقع عدم زيادة سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، لأن السياسات مستقرة والتضخم ليس مرتفع ولا يوجد ما يستدعي زيادة الفائدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية

برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي»

وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي»

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول