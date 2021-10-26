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«الصحة» تعلن مفاجأة سارة: دواء مصري يعالج كورونا خلال 48 ساعة ()

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«الصحة» تعلن مفاجأة سارة: دواء مصري يعالج كورونا خلال 48 ساعة (فيديو) «الصحة» تعلن مفاجأة سارة: دواء مصري يعالج كورونا خلال 48 ساعة ()

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قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمواجهة بوزارة الصحة، إن هناك شركات مصرية تقوم بتصنيع أدوية تعالج مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض بسيطة ومتوسطة.

وذكر النادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الدواء المصري « أنفيزيرام » المعالج لأعراض فيروس كورونا خلال 48 ساعة، تنتجه شركات مصرية على رأسها شركة «إيفا».

وأضاف أن هذا الدواء كان ينتج في اليابان في 2014، وبعد ذلك قامت الصين بتصنيعه لعلاج الأنفلونزا، وبعد ذلك قامت بإنتاجه لأنه يعالج ارتفاع درجات الحرارة، ولفت إلى أن هذا الدواء تم وضعه في بروتوكولات علاج كورونا، وهو علاج مميز، وله تأثير في مواجهة كورونا، وتم إعطاؤه للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا الدواء متواجد في الصيدليات، وفي لحظة الإفصاح عن اسم الدواء يكون عليه إقبال كبير من المواطنين، وأكد أن هذا الدواء يصنع في مصر.

وأوضح أن هناك دولا كثيرة تستخدم هذا الدواء، وتختفي الأعراض الخاصة بـ« كورونا » بعد 48 ساعة من استخدامه.

المصرى اليوم

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