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الأمم المتحدة تشيد بانجازات فى ملف المرأة وترحيب شديد بإلغاء الطوارىء ..()

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الأمم المتحدة تشيد بانجازات مصر فى ملف المرأة وترحيب شديد بإلغاء الطوارىء ..(فيديو) الأمم المتحدة تشيد بانجازات فى ملف المرأة وترحيب شديد بإلغاء الطوارىء ..()

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قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، إن اليوم شهد مناقشة تقرير مصر أمام لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، وترأس الوفد المصري، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأضاف إيهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صلاة التحرير والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن اللجنة رأت ما قامت به مصر خلال السنوات الماضية في ملف المرأة؛ والذي انتهى بإشادة كبيرة بما قامت به مصر من عرض منهجي خلال السنوات الماضية، والتغلب على الصعوبات بشفافية، ومؤشرات التنفيذ.

وأوضح مندوب مصر الدائم، أن عرض الوفد المصري كان متميزًا في هذا الصدد، حيث ضم الوفد المصري ممثلين عن كافة أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية بجنيف نظمت فاعلية دعت فيها، أمس الاثنين، أعضاء المنظمات الدولية والصحفيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي؛ حيث عرضت الدكتورة مايا مرسي ما قامت به مصر تجاه المرأة على مدار 100 عام.

ولفت السفير أحمد إيهاب، إلى أن الحضور كان مهتمًا بهذا العرض والجهود المبذولة التي ضمها؛ خاصة التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة ومناهضة العنف، والإنجازات التي تمت للمرأة، ولاقت إشادات دولية.

وأكد إيهاب، تعليقًا على قرار الرئيس بإلغاء مد العمل بقانون الطوارئ، أن هذا القرار كان له صدى كبيرًا، وخلال اجتماع اللجنة الخاصة بالتمييز ضد المرأة لاقى هذا القرار ترحيب شديد من الأعضاء ورئيسة المجلس، مضيفًا «أعتقد أن يكون هناك خلال أيام عند صدور التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، ترحيب كبير بهذا القرار».

المصرى اليوم

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