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زوجة الفنان العالمي أليك بالدوين تعلق على أزمته بعد قتله مديرة التصوير بعيار ناري

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زوجة الفنان العالمي أليك بالدوين تعلق على أزمته بعد قتله مديرة التصوير بعيار ناري زوجة الفنان العالمي أليك بالدوين تعلق على أزمته بعد قتله مديرة التصوير بعيار ناري

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علقت هيلاريا بالدوين على أزمة زوجها الفنان العالمي أليك بالدوين بعد قتله المصورة السينمائية هالينا هاتشينز خطأ أثناء تصوير فيلمه، بعدما ظهر بعض التقارير حول ممارسات مثيرة للقلق أثناء تصوير فيلم الغرب الأمريكي، «RUST«

وكتبت «هيلاريا» عبر «إنستجرام» :« «قلبي مع هالينا. زوجها. ابنها. عائلتها وأحبائهم. وأليكى».

وأضافت: «لا توجد كلمات لأنه من المستحيل التعبير عن الصدمة والحزن الناجمين عن مثل هذا الحادث المأساوي. حسرة، خسارة، الدعم لهم» .

كان الفنان العالمي أليك بالدوين قتل المصورة السينمائية، هالينا هاتشينز وأُصيب المخرج السينمائي جويل سوزا بالرصاص عندما أطلق بالدوين ذخيرة حية من مسدس جرى تسليمه له وإبلاغه أنه غير محشو بالرصاص.

وشوهد «بالدوين» وقد بدت عليه الصدمة أمام فندق في سانتا فيه بولاية نيو مكسيكو، السبت الماضي، وهو يعانق مات هاتشينز، زوج الراحلة هالينا هاتشينز، وابنهما البالغ من العمر 9 سنوات ويتحدث لهما.
وقال «بالدوين»، 63 عاما، يوم الجمعة إنه مصدوم وحزين للغاية على وفاة هاتشينز.

وفي بيان قُرئ في وقفة على ضوء الشموع لنعي مديرة التصوير السينمائي، وصف مات هاتشينز موت زوجته الراحلة بأنه «خسارة فادحة».
ولم يتم توجيه اتهام لأي شخص، مع تزايد الغموض حول الحادث.
وأثارت تقارير إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات بخصوص إجراءات السلامة أثناء تصوير الفيلم ذي الميزانية القليلة، وخروج العديد من المصورين ومساعديهم في جولة قبل ساعات فقط من وقوع الحادث.
وفي أحد أكثر التقارير إثارة للقلق، نقل موقع «TMZ» عن مصادر مجهولة مرتبطة بالإنتاج قولها إن المسدس الذي تم تسليمه إلى «بالدوين» سبق أن استخدمه أفراد الطاقم في التصويب على أهداف باستخدام رصاص حي.

المصرى اليوم

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