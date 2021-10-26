مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يصدر بيانًا بشأن أحداث السودان

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جددت السعودية موقفها من الأحداث في السودان ، وانقلاب المكون العسكري في المجلس السيادي الحاكم على المدنيين.

وجدد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان اليوم الثلاثاء، «الدعوة للتهدئة وضبط النفس في السودان ».

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جاء في بيان المجلس أنه «تابع مستجدات الأحداث في جمهورية السودان ، مجدداً الدعوة إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد».

وأكد المجلس على ضرورة «الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية».

وشدد على «التأكيد على استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار لبلاده».

ودعت وزارة الخارجية السعودية، أمس الاثنين، جميع الأطراف السياسية في السودان إلى الحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، معربة عن قلقها من الأحداث الجارية هناك.

وأعلنت الخارجية السعودية في بيان لها، أن «المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان »، داعية إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد.