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قال السفير محمد العرابي، إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ يمثل عهدًا جديدًا للاستقرار والثقة بالنفس، لافتًا إلى أن الشعب المصري هو من وضع مقدمات اتخاذ هذا القرار؛ بعدما اختار طريقه خلال السنوات الماضية وتقدمه تجاه هذا الطريق.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا القرار مثل التخلص من أعباء الماضي، والتوقيت كان له مقدمات أبرزها الإعلان عن تشكيل الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والدخول في إجراءات تنفيذية من شأنها إعلاء قيمة الفرد والمواطن.

وأكد أن مصر، خلا الفترة الأخيرة، قدمت حزمة واسعة من مفاهيم حقوق الإنسان بداية من مشروع حياة كريمة وحق العلاج وتطوير التعليم والإسكان والطرق؛ كل هذا يمثل بنية تحتية لحقوق المواطنة، وحاليًا يمكننا التحرك بحرية أوسع دون تقييد، وقانون الطوارئ كان ينطبق على جماعات معينة تم تحييدها والقضاء عليها.

ولفت إلى أن المصريين لم يتم تقييدهم خلال تطبيق قانون الطوارئ، وحاليًا نحن نتخلص من أعباء الماضي، والعالم الخارجي كان مهتمًا بمصر (أوضاعها واستقرارها)، مؤكدًا أنه خلال زياراته الخارجية كان يتلقى تساؤلات عن توقيت إلغاء العمل بقانون الطوارئ.

وأوضح أن الشعب المصري قادر على تحمل مسئولية اتخاذ مثل هذا القرار.