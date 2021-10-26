مسؤولون ومختصون : ضم النقل والسياحة والترفيه للجنة التبغ دعم لها وتأكيد لأهميتها

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قالوا إن القرار يرسخ للعمل المهني القائم على الجودة والتطوير وتحقيق الرؤية

نوه عددٌ من المسؤولين والمتخصصين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة السياحة والهيئة العامة للترفيه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ .

وفي التفاصيل، أكد المسؤولون أن هذا القرار هو دعمٌ لجهود اللجنة وتشديد على التكامل بين الجهات وترسيخ للعمل المهني القائم على الجودة والتطوير وتحقيق لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور منصور القحطاني الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ إن قرار انضمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة السياحة والهيئة العامة للترفيه للجنة هو تشديد على الإهتمام الذي تحظى به والحرص على التكامل بين الجهات وجاء ليؤكد حرص الوطن وقيادته على صحة المواطن والمقيم.

وقدّم الدكتور القحطاني شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ولسعادة وكيل وزارة الصحة رئيس اللجنة التحضيرية وجميع ممثلي الوزارات والجهات أعضاء اللجنة على حرصهم وعملهم الدؤوب نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

وبيّن "القحطاني" أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ يرأسها معالي وزير الصحة وتضم في عضويتها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الإعلام ووزارة التعليم ووزارة التجارة والإستثمار ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى الوزارات والجهات التي صدر قرار مجلس الوزراء بضمها اليوم، على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن مرتبة وكيل وزارة ومن في حكمه وتهدف اللجنة إلى حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، والحد من نسبة تعاطي التبغ لمختلف شرائح المجتمع, وبخاصة بين صغار السن, للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم لتحقيق شعار “نحو مجتمع خالٍ من التبغ”.

ومن جانب آخر، قال الدكتور محمد بن جابر اليماني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية نقاء : إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على انضمام وزارتين وهيئة كبيرة إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، تعد خطوة تصب في زيادة نفوذ وقوة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وهو مطلبٌ لزيادة فعاليتها وتوسيع دائرة تأثيرها.

وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد التزام المملكة تجاه حماية الصحة العامة، كما أن صدور هذا القرار يعد إنجازًا سيكون له آثار إيجابية للتقليل من آثار جائحة التبغ.

واضاف : تعد هذه خطوة من الخطوات الجبارة، وحلقة ضمن حلقات تحسين جودة الحياة، في بلد يتطلع لمستقبل مشرق، تقوده رؤية طموحة.

وقال بدر بن إبراهيم البقمي الناشط في مجال مكافحة التدخين: إن موافقة مجلس الوزراء بانضمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية⁩ و ⁧‫وزارة السياحة⁩ والهيئة العامة للترفيه⁩ إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ سيكون لها أثر كبير لتسهيل وصول اللجنة للهدف المنشود منذ إنشائها وهي المساهمة الفاعلة بحماية المجتمع وأفراده من خطر انتشار آفة التبغ بأنواعها وكذلك الحد من انتشار هذه الآفة، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب العلاجية والتوعوية، وسيُسهم هذا الانضمام بتعزيز الجانب البيئي والصحي وتحقيق ما تسعى له رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ونوه الدكتور محمود عبدالرحمن محمود أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الإمام، رئيس مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع بدوره بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، منوهًا بالدعم الذي تلقاه من قيادة هذا الوطن ومن ذلك تعزيز إمكاناتها وثقلها بضم الوزارات والهيئات ذات الصلة لها ليكتمل الجهد ويتكامل ولتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشار الدكتور محمود إلى أهمية تعزيز دعم الجهود المختصة بصحة المواطن ونشر الوعي الصحي والحرص على التكامل في الخطط والأهداف وصولاً لتحقيق أحد مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ التي تقوم على تكثيف الوقاية الصحية وتعزيز الإمكانات لمجتمع صحي يعطي أولوية للصحة العامة في كل السياسات.

ولفت حمد بن مشخص العتيبي المستشار بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الى أن هذا القرار يعد إكمالاً لمسيرة اللجنة نحو الريادة في تأدية دورها والتميز في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها. وأشاد بانضمام وزارة النقل والسياحة وهيئة الترفيه للجنة لما لهذه الجهات من أهمية بالغة في تنظيم العمل وتنسيقه وتكامل النجاحات ونشر الوعي الصحي ومواجهة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة.

وقال إن هذا القرار يجعل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من أكبر اللجان الصحية بالمملكة ومن أكثرها أهمية وهو تشديد على سعي الوطن نحو تجويد الخدمات والحرص على صحة المواطن.