أخبار عاجلة

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله" -
مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران -
"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان -
عبدالله بو حبيب: السعوديون لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة اللبنانية حتى قبل الأزمة -
ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ -
«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية -
فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية -
«الأعلى للجامعات» يطلب إلغاء عقوبة حبس للطبيب المخطئ بـ«المسؤولية الطبية» -
احتفالا بمرور عام على افتتاحه.. معرض للصور النادرة بـ«متحف المركبات الملكية» -
اليمن يستدعي سفيره في لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السفير الألماني لبارزاني: العراق وكردستان محط اهتمام بلادنا

Print
السفير الألماني لبارزاني: العراق وكردستان محط اهتمام بلادنا السفير الألماني لبارزاني: العراق وكردستان محط اهتمام بلادنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقل السفير الألماني الجديد لدى العراق مارتن جايگر، تحيات الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وحكومة بلاده، إلى الزعيم الكردي مسعود بارزاني، خلال استقبال بارزاني للدبلوماسي والوفد المرافق له في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم الثلاثاء .

حضر اللقاء القنصل الألماني في أربيل كليمينس سمنتر، وأكد السفير الألماني على أن العراق وإقليم كوردستان يشكلان محط اهتمام كبير بالنسبة لبلاده، مؤكدا مواصلة دعم وصداقة المانيا لإقليم كردستان ،ومشيداً في الوقت نفسه بالإعمار والاستقرار السائد في الإقليم.

بحث اللقاء نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي وتأثيراتها على مستقبل العراق، حيث أعلن بارزاني أن تنفيذ الشراكة الحقيقية والالتزام بالدستور ومبادئ الديمقراطية لها تأثيرات مباشرة على الاستقرار وتحسين الوضع في العراق.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، سفير الألماني الجديد لدى العراق مارتن ييغر، حيث شكر السفير الألماني حكومة كردستان على تنسيقها وتعاونها، وأبدى رغبة بلاده في ترسيخ العلاقات الشاملة مع الإقليم.

وتناول الجانبان الانتخابات الأخيرة في كل من العراق وألمانيا، فضلاً عن الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان وأهمية مواصلة دعم البيشمركة في مواجهة داعش.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية

برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه

طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه

«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني

«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني