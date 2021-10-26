السفير الألماني لبارزاني: العراق وكردستان محط اهتمام بلادنا

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نقل السفير الألماني الجديد لدى العراق مارتن جايگر، تحيات الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وحكومة بلاده، إلى الزعيم الكردي مسعود بارزاني، خلال استقبال بارزاني للدبلوماسي والوفد المرافق له في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم الثلاثاء .

حضر اللقاء القنصل الألماني في أربيل كليمينس سمنتر، وأكد السفير الألماني على أن العراق وإقليم كوردستان يشكلان محط اهتمام كبير بالنسبة لبلاده، مؤكدا مواصلة دعم وصداقة المانيا لإقليم كردستان ،ومشيداً في الوقت نفسه بالإعمار والاستقرار السائد في الإقليم.

بحث اللقاء نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي وتأثيراتها على مستقبل العراق، حيث أعلن بارزاني أن تنفيذ الشراكة الحقيقية والالتزام بالدستور ومبادئ الديمقراطية لها تأثيرات مباشرة على الاستقرار وتحسين الوضع في العراق.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، سفير الألماني الجديد لدى العراق مارتن ييغر، حيث شكر السفير الألماني حكومة كردستان على تنسيقها وتعاونها، وأبدى رغبة بلاده في ترسيخ العلاقات الشاملة مع الإقليم.

وتناول الجانبان الانتخابات الأخيرة في كل من العراق وألمانيا، فضلاً عن الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان وأهمية مواصلة دعم البيشمركة في مواجهة داعش.