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نائب: إلغاء الطوارئ رسالة بأن بلد «الأمن والأمان»

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نائب: إلغاء الطوارئ رسالة بأن مصر بلد «الأمن والأمان» نائب: إلغاء الطوارئ رسالة بأن بلد «الأمن والأمان»

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ثمن الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رئيس جامعة بنها السابق، إصدار الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، قرارا بإلغاء حالة الطوارئ.

وأكد «السعيد»، في بيان له، الثلاثاء، أن هذه الخطوة بمثابة رسالة عظيمة للعالم بأن هي بلد الاستقرار والأمن والأمان رغم كل الظروف والاضطرابات الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن هذه اللحظة التاريخية لم تكن لتتحقق لولا تماسك الشعب المصري في مواجهة المحن والصعاب والعمل بجهد وكفاح من أجل البناء والتنمية.

وتابع النائب، أن تضحيات أبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة الباسلة على مدار السنوات الماضية من أجل فرض الأمن ومكافحة الإرهاب كانت هي الفاتورة الغالية التي دفعها الشعب المصري بشجاعة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة الآمنة.

واختتم بيانه بأن القرار يساهم في إنعاش حركة السياحة كذلك جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يقيم الجمهورية الجديدة على أساس الدولة القانونية التي تحترم حقوق الإنسان.

المصرى اليوم

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