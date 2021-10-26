محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بعدد من المشروعات السياحية بالمحافظة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، للوقوف على آخر تطورات الأعمال في المشروعات السياحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور المستشار ابراهيم عبدالغفار مستشار المحافظة للاستثمار والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للاستثمار والعميد نعمان على رئيس حى الشرق وإدارات التخطيط العمراني والمساحة والمالية بالمحافظة، وممثلي شركة نيوبلان للتطوير العقاري .

وأشاد «المحافظ» بتنفيذ مشروع ساحة مصر والذي يعد أحدث المشروعات السياحية الواعدة ببورسعيد وواجهة حضارية لبورسعيد ،وأكد محافظ بورسعيد أن المشروعات السياحية الجديدة ببورسعيد تعود بالفائدة على أبناء المحافظة وتتواكب مع خطة وضع بورسعيد في مصاف المدن في جميع المجالات .

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات الجارية، وتذليل كافة العقبات بما يضمن سرعة الانتهاء طبقا للمواعيد المحددة، مؤكدا على أن المحافظة تدعم المستثمر المصري والأجنبي الجاد للنهوض بكافة القطاعات ببورسعيد، ويشارك في خطة التنمية والتطوير .