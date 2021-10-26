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دار الكتب تقدم «شهادات من نصر أكتوبر» الخميس

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دار الكتب تقدم «شهادات من نصر أكتوبر» الخميس دار الكتب تقدم «شهادات من نصر أكتوبر» الخميس

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تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، الخميس المقبل، ندوة علمية بعنوان «شهادات عن حرب أكتوبر 1973».

تشمل الجلسة الافتتاحية كلمة مقرر الندوة الدكتور أحمد الشربيني، وكلمة مقرر اللجنة العلمية الدكتورة أحمد زكريا، وكلمة رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية د. أشرف قادوس، وكلمة رئيس الهيئة د. نيفين موسى.

وبعد نهاية الجلسة يتم عرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر وافتتاح معرض وثائقي عن وثائق حرب أكتوبر1973.

وتتناول الجلسة الأولى «يوميات طيار في حرب أكتوبر»، و«المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر»، فضلا عن «شهادات من حياة مهجري مدن خط النار 1967- 1974»، و«مذكرات القادة العسكريين مصدراً لحرب أكتوبر»، بالإضافة إلى «الصحافة وذكرى حرب أكتوبر».

وتناقش الجلسة الثانية «ذكرياتي عن حرب أكتوبر»، و«قراءة في يوميات جندي مصري على الجبهة»، و«قراءة في كتاب العبور والثغرة»، فضلا عن «الأيام الأخيرة لحرب أكتوبر».

المصرى اليوم

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