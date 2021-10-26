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إيني تعلن عن اكتشافات جديدة في صحراء

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إيني تعلن عن اكتشافات جديدة في صحراء مصر إيني تعلن عن اكتشافات جديدة في صحراء

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حققت شركة إينى ثلاثة اكتشافات جديدة في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية في .

وتضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولى في منطقة امتياز جنوب مليحة.

وجرى تحقيق الاكتشافات في إمتياز تنمية مليحة من خلال بئرى ياسمين W-1X وMWD-21، اللذين تم حفرهما على التوالى في منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق. ويقع بئر ياسمين W-1X على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، حيث أسفرت إختبارات الانتاج عن معدل إنتاج 2000 برميل يومى من الخام الخفيف و7 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب. كما أسفر البئر MWD-21 الذي تم ربطه بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM-4X، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالى 1500 برميل مكافىء زيت يوميا، ويبلغ إجمالى الاحتياطى المؤكد الذي أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالى 50 مليون برميل مكافئ زيت من الموارد البترولية.

وتضيف كل من الآبار الثلاثة إجمالى إنتاج حوالى 6000 برميل مكافىء زيت يومياً.

ومن خلال هذه الاكتشافات، تواصل شركة إينى متابعة إستراتيجيتها الناجحة في البحث بالقرب من الحقول، والتي تتيح عائدًا سريعًا على الاستثمار من خلال ربط الاكتشافات بتسهيلات الانتاج الحالية لاستغلال هذه الاكتشافات الجديدة.

جدير بالذكر أن إينى تمتلك، من خلال شركتها الفرعية (أيوك)، حصة نسبتها 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تمتلك إيني، من خلال (أيوك)، حصة نسبتها 50% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة الـ 50% المتبقية.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954 وهى منتج رئيسى ويبلغ إنتاجها حاليًا حوالى 360 ألف برميل مكافىء زيت يوميًا.

المصرى اليوم

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