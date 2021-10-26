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على مدار 48 ساعة، شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، 3 وقائع تحرش جنسي، ضُبط مرتكبيها من قبل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

كانت الطفلة التي لم تكمل عامها الـ10، تشتري احتياجات أسرة من محل منظفات بالشيخ زايد، وإزاء ملامسة صاحب المحل لأجزاء حساسة من جسدها، فقدت النطق، حتى حضرت ربة منزل- 42 ساعة، استغاثت بها: «الحقيني يا طنط.. الحقيني».

ربة المنزل، أطلقت صراخات متتالية كانت كفيلة بحضور الأهالي، والتحفظ على مالك محل المنظفات لحين حضور الشرطة التي اقتادته إلى القسم لتحرير محضرًا، وعرضه على النيابة العامة.

«ملحقتش أعمل حاجة».. قالها المتهم أثناء التحقيقات معه، متنصلاً مما نُسب إليه بملامسة أجزاء حساسة من جسد الصغيرة، قاصدًا هتك عرضها وهي فتاة لم تكمل الـ18 عامًا.

كانت الطالبة الجامعية تنتظر «ميكروباص» أمام ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، حين تابعها رجل خمسيني، يستقل سيارة ملاكي، توقف أمامها وادعى معاكستها.

ثوانٍ وفوجئت الفتاة بارتكاب الرجل فعلاً خادشًا للحياء، بأن عرى نصفه السفلى، فما كان من الفتاة إلا أن أخرجت هاتفها المحمول والتقطت فيديو للرجل المتحرش.

توجهت الفتاة إلى ديوان عام قسم شرطة أول أكتوبر، وروت تفاصيل الواقعة، ولم تتخيل سرعة القبض عليه على المتهم في غضون ساعة واحدة.

النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مكان الجريمة.. داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة المعادي بالقاهرة، إذ لامس «عجوز» جسد فتاة.

روت المجني عليها، في فيديو لها، عبر موقع «فيسبوك»: «تعرضت لأسوأ موقف يمكن أن تتعرض لها فتاة في الأتوبيس وأنا راجعة من التمرين.. لقيت راجل قعد ورايا فحسيت بحاجة غريبة».

وأضافت الضحية أنها غيّرت مكان جلوسها في الأتوبيس، لكنها فوجئت بذات الشخص يجلس وراءها، مضيفة: «لقيته عدى إيده من جنب الكرسي ولمسني وحط إيده على جسمي».

«حضرتك بتعمل إيه».. كلمات واجهت بها الطالبة من يجلس وراءها، فردّ قائلًا: «أنا راجل كبير هعمل إيه.. وأنا معملتش حاجة»، صرخت الفتاة داخل الأتوبيس فتجمع الناس حوله وأمسكوا به ثم سلموه لقسم الشرطة.

وأنكر المتهم، ما نسب إليه خلال التحقيقات.