ضبط 4 عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش والهيروين والبانجو في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بـ أسوان الثلاثاء، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف من مخدر البانجو و4 أسلحة نارية و150 جرام حشيش و5 جرامات هيروين وسلاح أبيض.

وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائي واستهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين على القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.