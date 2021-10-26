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"الوطنية لمكافحة المخدرات": "الشبو" مادة كيميائية سريعة في تأثيرها تدمر خلايا المخ وجهاز المناعة

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"الوطنية لمكافحة المخدرات": "الشبو" مادة كيميائية سريعة في تأثيرها تدمر خلايا المخ وجهاز المناعة "الوطنية لمكافحة المخدرات": "الشبو" مادة كيميائية سريعة في تأثيرها تدمر خلايا المخ وجهاز المناعة

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن أن الشبو "الكريستال ميث" مادة كيميائية سريعة في تأثيرها، تدمر خلايا المخ وجهاز المناعة.

وأكدت اللجنة الوطنية أن الشبو "الكريستال ميث" له مفعول قوي وسريع على الجهاز العصبي المركزي (العقل)، وتعتبر قوية وسريعة في تأثيرها وظهور أعراض متعاطيها، مثل: هلوسة سمعية وبصرية قوية تجعله أقرب إلى الذهول والانفصال عن الواقع.

وتابعت: "من أضراره وآثاره تدمير خلايا المخ وجهاز المناعة، والسلوك العدواني، وعدم القدرة على إصدار الأحكام، والسكتة القلبية، والهلاوس السمعية".

وأردفت: "الشبو هو الشكل المسحوقي للإمفيتامينات ومن مسمياته الشائعة "الآيس - الزجاج - الطبشور".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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