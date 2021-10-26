محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة ويؤكد أهمية التنسيق

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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا بوفد شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس إمام عفيفى، نائب رئيس الشركة، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية«التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة».

وأكد اللواء أشرف عطية، بحسب بيان، الثلاثاء، أهمية التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات التنفيذية من أجل تذليل كافة العقبات قبل وأثناء تنفيذ المشروعات لضمان الإسراع بنسب التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، بالإضافة إلى الجودة في مستوى التنفيذ، لافتاً إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف إحداث نقلة نوعية في الريف المصرى، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة لكافة نواحي الحياة للأسر داخل القرى المستهدفة، والتي وصلت 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة تشهد حالياً ملحمة كبيرة تتجسد في تنفيذ ٦٩٦ مشروعًا بتكلفة ١٤،٠٦٩ مليار جنيه.