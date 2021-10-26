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تنطلق بعد قليل مباراة الزمالك ضد إنبي في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث لقاء الفارس الأبيض والنادي البرتولي لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.