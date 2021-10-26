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«كاف» يحدد موعد مباراتي المصري وريفرز يونايتد النيجيري

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«كاف» يحدد موعد مباراتي المصري وريفرز يونايتد النيجيري «كاف» يحدد موعد مباراتي المصري وريفرز يونايتد النيجيري

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تلقت إدارة النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يخطرها من خلاله بتحديد موعد مباراتي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري بدور الملحق من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب يوم 28 نوفمبر المقبل، في نيجيريا، فيما تم تحديد يوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لمباراة الإياب والتي ستقام بمصر.

هذا وقد منحت إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي مهلة لإدارة ريفرز يونايتد حتى الثاني عشر من نوفمبر المقبل لتحديد ملعب مباراة الذهاب وتوقيتها، بينما تم منح إدارة المصري مهلة حتى التاسع عشر من نوفمبر أيضًا لتحديد ملعب مباراة الإياب وتوقيتها أيضًا.

المصرى اليوم

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