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بن شرقي وسيف الجزيري يقودان هجوم أمام إنبي

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بن شرقي وسيف الجزيري يقودان هجوم الزمالك أمام إنبي بن شرقي وسيف الجزيري يقودان هجوم أمام إنبي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة إنبي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

المصرى اليوم

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