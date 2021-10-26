بدعوى الحماية من الجرائم الجنسية.. الموساد يسعى للسيطرة على بيانات المسافرين من وإلى إسرائيل

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تستعد الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) لوضع يدها على بيانات المسافرين من وإلى إسرائيل، من خلال مشروع قانون، تعمل وزارة العدل الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي حاليا على وضع اللمسات الأخيرة عليه.

الشق الرسمي المعلن من مشروع القانون يقضي بأنه سيسمح ببناء واحدة من أكبر قواعد البيانات في إسرائيل، والتي ستتضمن العديد من التفاصيل حول كل مسافر يدخل أو يغادر إسرائيل.

بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، يجري الحديث عن إنشاء واحدة من أكبر قواعد البيانات في إسرائيل، والتي ستشمل كل من يدخل أو يغادر إسرائيل على متن رحلة جوية، بحيث ستكون جميع شركات الطيران، ليست الإسرائيلية وحدها، ملزمة بتقديم قدر كبير من المعلومات، بما في ذلك رقم بطاقة الائتمان والعنوان والمزيد من المعلومات المتعلقة برحلات الربط.

وكشفت الصحيفة أن مناقشة إنشاء قاعدة البيانات المشار إليها تجري منذ عدة سنوات، وأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) حددت احتياجات سلطات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية لامتلاك قدرات تحليل المعلومات فيما يتعلق بالمسارات الجوية لكل من يدخل إسرائيل أو يغادرها.

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وتبرر إسرائيل رغبتها في السطو على هذه المعلومات الشخصية والدقيقة عن المسافرين منها أو إليها بالقول بأن إحدى القضايا التي أزعجت السلطات الإسرائيلية في الأيام الأولى للوباء كانت الرحلات الجوية المتصلة. فإذا انتشر وباء (أو سيندلع في المستقبل) في وجهة يُمنع السفر إليها أو منها، يمكن للمسافرين التحايل بسهولة على الحظر عن طريق حجز رحلة منفصلة عن الرحلة الأولى وشركة الطيران التي تدخل إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أنه على سبيل المثال، في مرحلة معينة في العامين الماضيين، تم حظر الرحلات الجوية من روسيا، لكن الإسرائيليين تحايلوا بسهولة على الحظر عن طريق حجز رحلات طيران إلى فيينا أو وارسو وحجز رحلة طيران متصلة بشركة طيران منفصلة. وبالتالي، لم يكن لدى نظام مراقبة الحدود في إسرائيل أي وسيلة لتتبع نقطة الانطلاق أو الوجهة الحقيقية للركاب، وتم تمهيد الطريق لتصدير واستيراد الفيروس.

ولم يتم تقديم القانون إلى الحكومة الإسرائيلية للموافقة عليه بعد، لكن ثمة توقعات جادة بأنه عند طرحه للمناقشة والتصويت سواء في الحكومة أو في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، سيثير جدلا عاما كبيرا بشأن الحاجة إلى تخزين الكثير من المعلومات حول السياح ورجال الأعمال والمواطنين في إسرائيل وخارجها، لأن القانون المنتظر ينطبق على «أي شخص يهبط أو على وشك الهبوط في إسرائيل أو يقلع أو على وشك الإقلاع منها».

وأوضحت الصحيفة أن البيانات التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى جمعها بموجب مشروع القانون هذا، أبعد من اسم المسافر والجنسية وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر، فهي تشمل أيضا اسم شركة الطيران ورقم الرحلة وتاريخ المغادرة وقاعة المغادرة وطرق الدفع بما في ذلك رقم بطاقة الائتمان وعنوان بطاقة الائتمان وتفاصيل الفواتير الأخرى المتعلقة ببطاقة الائتمان. وسيتم تخزينها في قاعدة البيانات مع الكثير من التفاصيل، مثل: خط سير الرحلة بالكامل، بما في ذلك الوجهات التي لم يتم العثور عليها في رحلات الربط المعروفة لشركة الطيران الرئيسية، معلومات عن العضوية في نوادي شركات الطيران بما في ذلك استخدام المزايا التجارية، معلومات حول المعدات الإضافية، بما في ذلك الأمتعة المرسلة عند تسجيل الوصول والأمتعة التي تم نقلها مع المسافر، ومعلومات تذكرة ذهاب فقط، وليس رحلة العودة.

كما ستطلب قاعدة البيانات الإسرائيلية الجديدة رقم المقعد المخصص للمسافر و«معلومات أخرى تتعلق بالمقعد»، بحسب نص مشروع القانون الإسرائيلي، والتي تتضمن نوع الوجبة التي حصل عليها الراكب، ومساحة الأرجل، وهل كان هناك كرسي ملحق لصالح طفل أو شخص معاق، والمشتريات المعفاة من الرسوم الجمركية أثناء الرحلة.

وتسعى إسرائيل لتبرير هذا القانون بدعوى الحماية من الإرهاب وغسيل الأموال واختطاف الأطفال، والتحقيقات ضد المنظمات الإجرامية، وتهريب المخدرات، جرائم الفساد العام، جرائم بطاقات الائتمان، جرائم التسلل إلى إسرائيل، جرائم زرع الإعضاء، وجرائم الاتجار بالبشر وأيضًا الجرائم بموجب قانون حقوق النشر، الجرائم الجنسية.

كانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت عن أن الفريق الذي يعكف على إعداد مشروع القانون يترأسه ممثلون عن قيادة مكافحة الإرهاب ومجلس الأمن القومي، وحضر المناقشات ممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك)، شرطة إسرائيل، سلطة غسيل الأموال، وزارة النقل، وزارة العدل، مصلحة الضرائب، وزارة الصحة، سلطة السكان والهجرة، وزارة الخارجية، وهيئة المعلومات والتكنولوجيا بوزارة العدل. وبما أن المعلومات ستخص الكثير من الأجانب وتتعلق بالكثير من المعلومات الخاصة بأماكن وبيانات خارج إسرائيل، فمن الطبيعي أن يكون الموساد ضالعا في كل هذه التفاصيل.

وتتضمن بنود مشروع القاون، الذي يتم العمل عليه بسرية تامة، سيُطلب من شركات الطيران – الإسرائيلية والأجنبية – تقديم معلومات الركاب قبل الإقلاع (بعد إغلاق الأبواب على أبعد تقدير). وإذا برزت أي مخاوف تتعلق بالأمن أو الإرهاب أو الصحة سيتم المطالبة بالمزيد من المعلومات عن الشخص المشتبه به.

ويمكن بطبيعة الحال تخيل أنه في حالة تزايد الشكوك، وفقا لهذه المعلومات التفصيلية، فلن يتم السماح بإقلاع هذه الطائرة في إسرائيل، أو السماح بهبوط طائرة أخرى، بما يتضمنه ذلك أيضا من إمكانية القبض على الشخص المشتبه به، والتحقيق معه، فضلا عما يمكن أن يترتب عليه ذلك من تطورات أخرى.