يونيفيل تأمل بعودة مفاوضات لبنان وإسرائيل بشأن الحدود قريبا

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جي بي سي نيوز :- أعرب رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول، الإثنين، عن أمله بعودة المفاوضات (غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل) بشأن الحدود البحرية قريبا.

كلام دل كول جاء خلال فعالية ليونيفيل، مقرها العام بالناقورة، جنوبي لبنان، حضرها مراسل الأناضول.

وقال إن "علينا مضاعفة جهودنا من أجل خلق الظروف المواتية لإيجاد حل سياسي ودبلوماسي ووقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".

ولفت إلى أن "مهمة اليونيفيل فقط استضافة الاجتماعات، وقد استضافت منذ إعلان الإطار للتفاوض على ترسيم الحدود خمسة اجتماعات، وعودة هذه الاجتماعات تعود إلى الأطراف بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أمريكية، ضمن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل، حيث عقدت 5 جولات محادثات، آخرها كان في الرابع من مايو/ أيار الماضي.

وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات التي انعقدت سابقا خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم.

وفي قضية أخرى، أكد ديل كول أن "الجيش اللبناني شريكنا الأساسي والاستراتيجي ونعمل معه فقط في الجنوب اللبناني، وعلينا مساعدته في تأمين الاحتياجات الاساسية له في ظل هذه الازمة التي يمر بها لبنان".

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

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