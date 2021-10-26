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تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار الخرطوم حتى السبت

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تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار الخرطوم حتى السبت تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار الخرطوم حتى السبت
تقرر تعليق جميع الرحلات من والى مطار العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أعلن إبراهيم عدلان مدير الطيران المدني.

وقال عدلان "تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم 30 أكتوبر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد" في اشارة الى انقلاب العسكريين على شركائهم المدنيين في الحكم وانفرادهم بالسلطة واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من وزراء حكومته ومن السياسيين الاثنين.

يقع مطار الخرطوم في وسط العاصمة السودانية حيث يغلق المتظاهرون والجنود معظم الطرق بالحجارة واطارات السيارات المشتعلة. ويفصل سور حديدي المطار عن الشوارع الرئيسية للخرطوم.


الوطن السعودية

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