تعرف على الشروط الجديدة للسفر إلى الولايات المتحدة.. والبداية من هذا التاريخ

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إعفاء مَن هم أقل 18 عامًا

أعلنت الولايات المتحدة قواعد جديدة للمسافرين إليها تتطلب تقديم ما يثبت تلقّي جرعتين وهو التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بالإضافة إلى نتيجة سلبية حديثة من اختبار الفيروس، والمعروف باختبار البي سي آر؛ وفق "بلومبرج".

وكشف مسؤولون بارزون في هيئة الصحة الفيدرالية في مؤتمر صحافي، أن الأشخاص القادمين من بلدان ذات إمدادات منخفضة من اللقاحات الذين لا يسافرون بتأشيرات سياحية، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، سيتم إعفاؤهم من متطلبات اللقاح.

وأضاف المسؤولون أن المواطنين الأمريكيين والمقيمين العائدين من الخارج والذين لم يتم تطعيمهم سيتعين عليهم تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد -19 في غضون يوم واحد من رحلتهم.

وتمثل القواعد الجديدة التي ستسري اعتبارًا من 8 نوفمبر المقبل أكبر تغيير في سياسة السفر في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة.