جامعة الفيوم تدشن منصة الكتاب الجامعي تجريبيا

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شهد الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات اللقاء الخاص بإطلاق التدشين التجريبي لمنصة الكتاب الجامعي، والذي ينظمه مركز معلومات الجامعة، بالإضافة إلى ورشة عمل عن كيفية استخدام المنصة وسبل تحويل جامعة الفيوم إلى جامعة ذكية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2021/10/26 بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وأكد أبوالغار أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص، وتتابع باستمرار تنفيذ آليات التحول الرقمي في الجامعات المصرية، والتي منحت عامًا واحدًا فقط للانتهاء منه وتنفيذه، والذي بات أمرًا ضروريًا لا غنى عنه، وخاصة في ظل مواكبة التحولات التكنولوجية التي تتطور سريعا على مستوى العالم.

وأوضح أن تدشين منصة الكتاب الإلكتروني بجامعة الفيوم سبقه إعداد مخلص ودؤوب من فريق عمل متكامل، لخدمة المنظومة التعليمية عامة، والطالب الجامعي على وجه الخصوص، موضحًا استعداد عدد من الكليات لوضع المناهج والمقررات الدراسية الخاصة بها على المنصة، وتم الاتفاق أن كل كلية تمتلك آلية تجميع وتصنيف المناهج الخاصة بها، ووضعها على المنصة، والإجراءات المالية لذلك، على أن تكون عدد ساعات أي مقرر الكتروني تبلغ 3 ساعات على الأكثر، وجاري مناقشة إمكانية تقسيط رسوم استخدام منصة الكتاب الإلكتروني، مع مراعاة حقوق أعضاء هيئة التدريس.