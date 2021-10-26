نائبة: قرار الغاء مد حالة الطوارئ توجه للمدنية والديمقراطية الحديثة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النائبة دينا إسماعيل عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد مؤكدة أنه قرار تاريخى وشجاع، ورسالة واضحة وحاسمة للعالم تؤكد حالة الامن والاستقرار التي تتمتع بها الدولة المصرية.

وقالت «إسماعيل» في بيان لها اصدرته اليوم إن هذا القرار اصبح حديث جميع وسائل الاعلام العالمية التي انبهرت به وأكدت نجاح مصر في مواجهة ظاهرة الارهاب الأسود، خاصة أن مصر خاضت معركة ضد الإرهاب، نيابة عن العالم ونجحت وبفضل تضحيات أبنائها من القوات المسلحة ورجال الشرطة من هزيمة ودحر العناصر الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد.

ووجهت النائبة تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، على هذا القرار، وقالت إنه يضع مصر في مصاف الدول المستقرة والديمقراطية، مؤكدة أن مصر تتجه نحو الدولة المدنية والديمقراطية والحديثة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر لأول مرة منذ سنوات.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.