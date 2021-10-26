هل قريبًا تنتشر محركات الهيدروجين؟.. «تويوتا» تختبر المحركات في سيارات السباق

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تخطط الشركة اليابانية لصناعة السيارات «تويوتا» إلى اختبار محركات احتراق الهيدروجين في سيارات السباق، لأنها تعمل على استخدام التكنولوجيا في السيارات التجارية.

وقالت شركة «تويوتا» إنها تختبر محركات احتراق الهيدروجين في سيارات السباق حيث تعمل على استخدام التكنولوجيا في المنتجات التجارية.

ومن بين تلك المحركات هي السيارات التي تعمل بمحركات الهيدروجين لتجربتها كوقود بدلاً من البنزين، للمساعدة على التخلص من أي مشاكل في تلك المحركات ومعالجتها.

أعلنت شركة «تويوتا» في وقت سابق، أنها تطور محرك احتراق الهيدروجين، والذي طورته أيضًا شركة «فورد» الأمريكية للسيارت وشركات تصنيع سيارات أخرى. وتختلف المركبات التي تعمل بهذه المحركات عن المركبات التي تعمل بخلايا الوقود التي تستخدم الهيدروجين لتوليد الكهرباء، وعن المركبات الكهربائية أو الهجينة.

قال ناويوكي ساكاموتو، كبير المهندسين في «تويوتا» أن محرك السيارة «كورولا» الذي يعمل بالهيدروجين، خلال مؤتمر صحفي تم بثه عبر الإنترنت: «نريد اقتراح خيارات متعددة لتلبية الاحتياجات الإقليمية».

ورفض «ساكاموتو» القول متى يمكن أن يصبح محرك احتراق الهيدروجين منتجًا تجاريًا، معترفًا بأن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير لمعالجة نطاق القيادة المحدود حتى الآن. البنية التحتية لتزويد هذه المركبات بالوقود هي عقبة أخرى، ولم تصدر «تويوتا» المدى أو الأميال المقطوعة للتكنولوجيا.

تتمثل إحدى ميزات محركات الهيدروجين في الحاجة إلى الحد الأدنى من التعديلات من محركات الاحتراق الداخلي العادية، باستثناء أنابيب الوقود وأنظمة الحقن.

يأتي استخدام الهيدروجين كوقود مع بعض المخاوف من المخاطر، لكن محطات وقود الهيدروجين تعمل في جميع أنحاء اليابان، دون وقوع حوادث كبيرة حتى الآن.

قال «ساكاموتو» إن الهيدروجين آمن مثل أي وقود آخر على الطرق اليوم، مشيرًا إلى أن بطاريات «الليثيوم أيون» المستخدمة في السيارات الكهربائية تسببت في نشوب حرائق. فيما يتم اختبار أحدث تقنيات الهيدروجين على سيارة «يارس» بمحرك سعة 1.6 لتر للسباقات، وفقًا لـ«تويوتا».

يتناسب خزانان هيدروجين في منطقة المقعد الخلفي لسيارة السباق، على الرغم من أنه من المحتمل أن يتغير ذلك بالنسبة للموديلات التجارية. قد يقدم الهيدروجين بعض المزايا، حيث أن الهيدروجين وفير نسبيًا في البيئة ويمكن تخزينه ونقله بسهولة.

وحسب الموقع الإخباري الأمريكي «abcnews»، يمكن تحويل الهيدروجين من الطاقة الشمسية للتخزين، وانطلاقًا من مدى انتشار هذا الوقود يكون ملء سيارتك أرخص كثيرًا من البنزين، وقالت «تويوتا» أيضا إنها تنتج الهيدروجين في محطة للطاقة الحرارية الأرضية في جنوب اليابان.

لكن محرك الهيدروجين ليس معدوم الانبعاثات بنسبة 100٪، حيث ينبعث منه قدر ضئيل من ثاني أكسيد الكربون من زيت المحرك، وقالت «تويوتا» إنها طورت تقنية لتنقية انبعاثات أكسيد النيتروجين أو أكاسيد النيتروجين.