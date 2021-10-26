الداودي يعلن عن تطبيق عقوبات رادعة للحد من فوضي جرارات القصب علي الطرق بقنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الاجتماع السنوى لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء موسم عصر القصب، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد صقر مدير إدارة المرور بقنا، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة وأحمد الظافر رئيس مجلس ادارة مصنع سكر نجع حمادي واحمد صلحي نائب مدير مصنع سكر قوص والكيميائي على حامد نائب مدير مصنع سكر دشنا ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

أوضح محافظ قنا، أنه تم الإتفاق بين مسئولى مصانع السكر وإدارات المرور ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة على تنفيذ عدد من الإجراءات أثناء نقل محصول القصب بدءا من مناطق زراعته حتى الوصول إلى المصنع بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم منع سير جرارات القصب بأكثر من مقطورتين ومنع مبيت جرارات القصب على الطرق الرئيسية ليلا، بالإضافة إلى إلزام سائقى الجرارات بتثبيت مثلث عاكس في نهاية المقطورة، وفى حالة حدوث أعطال يجب على سائق الجرار الإنتظار على أقصى يمين الطريق مع وضع المثلث العاكس والعلامات التحذيرية والإرشادية على مسافات مناسبة .

ووجه الداودى مسئولى مصانع السكر بتثبيت لافتات على بوابات دخول الجرارات موضح بها التعليمات مؤكدا أن السائقين الذين سيخالفون تلك التعليمات سوف تقوم إدارة المصنع بتسجيل بياناته ومنع التعامل معه نهائيا، كما كلف محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتجهيز اماكن مناسبة لإستخدامها كحضانات لحجز الجرارات المخالفة التي سيتم ضبطها من قبل رجال المرور وتحرير غرامات مالية فورية ضد أصحابها.

وأضاف محافظ قنا أنه تم التنسيق مع مسئولى مصانع السكر لتوفير عدد من عمال النظافة لدعم عمال الوحدات المحلية في رفع المخلفات الناتجة عن عمليات نقل القصب للحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الحضارى لها، مشيرا إلى أنه تم عقد هذا الإجتماع قبل بدء موسم كسر القصب بشهرين تقريبا حتى يتسنى لأصحاب الجرارات ومزارعي القصب إستيفاء الضوابط اللازمة خلال عمليات النقل، وكذا إعطاء الفرصة للأجهزة المعنية بتوعية المنتفعين بالإجراءات الجديدة وعقوبات المخالفين .

محافظ قنا - صورة أرشيفية

يذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا تبلغ حوالي ١٢٠ الف و٩٦ فدان تمثل حوالي ٣٧% من اجمالي المساحة المنزرعة على مستوي الجمهورية تنتج حوالي ٣ ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي ٣٠٠ الف طن سكر سنويا ‪ .