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محافظ الأقصر يلتقي المكلفين لأداء الخدمة العامة من حملة بكالوريوس الهندسة

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محافظ الأقصر يلتقي المكلفين لأداء الخدمة العامة من حملة بكالوريوس الهندسة محافظ الأقصر يلتقي المكلفين لأداء الخدمة العامة من حملة بكالوريوس الهندسة

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التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الثلاثاء، مع عدد من المكلفين بأداء الخدمة العامة من الحاصلين على بكالوريوس هندسة لجميع التخصصات، والمقرر توزيعهم على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام المحافظة ومجالس المدن المختلفة في مجال تخصصهم.

وأوضح محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن في الأقصر، أن أداء الخدمة العامة سيكون لمدة عام اعتبارا من 3 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن المكلفين حاصلين على بكالوريوس هندسة وسيتم الاستفادة منهم في مجالات تخصصاتهم المختلفة داخل ديوان عام المحافظة ومجالس المدن، موضحا أن إجمالي 1354 من خريجي الكليات والمعاهد العليا المختلفة من أبناء المحافظة تم تكليفهم لأداء الخدمة العامة في مجالات مختلفة، وذلك طبقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعىُ رقم 354 لسنه 2021، بشأن تكليف دفعة جديدة، وهي الدفعة 97 من خريجي الجامعات من الجنسين.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالمكلفين بأداء الخدمة العامة، مؤكدا أن فترة عملهم ستساهم في إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهم لخوض الحياة العملية، مشددا على ضرورة مراعاة رغبة كل مكلف في اختيار مجال العمل بما يتناسب مع تخصصه، وقرب وحدة الخدمة لمحل إقامته.

المصرى اليوم

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