أخبار عاجلة

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله" -
مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران -
"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان -
عبدالله بو حبيب: السعوديون لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة اللبنانية حتى قبل الأزمة -
ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ -
«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية -
فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية -
«الأعلى للجامعات» يطلب إلغاء عقوبة حبس للطبيب المخطئ بـ«المسؤولية الطبية» -
احتفالا بمرور عام على افتتاحه.. معرض للصور النادرة بـ«متحف المركبات الملكية» -
اليمن يستدعي سفيره في لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس مدينة مصيف بلطيم يتأكد من جاهزية صفايات الأمطار لفصل الشتاء

Print
رئيس مدينة مصيف بلطيم يتأكد من جاهزية صفايات الأمطار لفصل الشتاء رئيس مدينة مصيف بلطيم يتأكد من جاهزية صفايات الأمطار لفصل الشتاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية داخل المدينة وبرفقته هانى ندا، نائب رئيس المدينة وعمار ، مساعد رئيس المدينة والوقوف على مجريات الأمور ومتابعة لاستمرار عملية تنظيف وفتح الشوارع الداخلية بالمناطق وإزالة الحشائش والتعديات على حرم الطريق ومتابعة فتح صفايات الأمطار، والتأكيد على تجهيزها لاستقبال موسم الشتاءز

كما تم ري الأشجار بمداخل المدينة وأيضاً متابعة إزالة الحشائش والعمل على الإنتهاء منها وتنظيم أوقات العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لانجار كافة الأعمال بجميع القطاعات، وشدد رءيس المدينه بضرورة تسليك صفايات الأمطار والتأكد من جاهزيتها خلال فصل الشتاء.

المصرى اليوم