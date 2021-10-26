رئيس مدينة مصيف بلطيم يتأكد من جاهزية صفايات الأمطار لفصل الشتاء

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قام هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية داخل المدينة وبرفقته هانى ندا، نائب رئيس المدينة وعمار الكرش، مساعد رئيس المدينة والوقوف على مجريات الأمور ومتابعة لاستمرار عملية تنظيف وفتح الشوارع الداخلية بالمناطق وإزالة الحشائش والتعديات على حرم الطريق ومتابعة فتح صفايات الأمطار، والتأكيد على تجهيزها لاستقبال موسم الشتاءز

كما تم ري الأشجار بمداخل المدينة وأيضاً متابعة إزالة الحشائش والعمل على الإنتهاء منها وتنظيم أوقات العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لانجار كافة الأعمال بجميع القطاعات، وشدد رءيس المدينه بضرورة تسليك صفايات الأمطار والتأكد من جاهزيتها خلال فصل الشتاء.