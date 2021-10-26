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نهر النيل بين الأساطير والحقوق والصراع المصري الإثيوبي في ندوة «ضي» اليوم

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نهر النيل بين الأساطير والحقوق والصراع المصري الإثيوبي في ندوة «ضي» اليوم نهر النيل بين الأساطير والحقوق والصراع المصري الإثيوبي في ندوة «ضي» اليوم

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يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون- جاليري ضي، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة كتاب «نهر النيل.. الأساطير.. الحقوق والصراع المصري الإثيوبي»، للكاتب الكبير والخبير الاقتصادي المعروف أحمد السيد النجار.

الندوة تقام بالتعاون مع دار المرايا للإنتاج الثقافي الصادر عنها الكتاب مؤخرا، ويناقشه الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور عاطف معتمد أستاذ الجغرافيا بآداب القاهرة، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي محمد حربي.

الكتاب يتناول تاريخ النهر وطبيعته الجغرافية والطبوغرافية وأهميته للحياة والحضارة المصرية، كما يرصد تاريخ الاتفاقات الدولية التي حكمت عمليات توزيع حصص المياه في القرن العشرين وموقف القانون الدولي ونظرياته من معنى النهر الدولي، وهو ما يسميه الباحث «فقه انتساب النهر»، وهل هو لدولة المنبع أم للدول التي تعيش على مياهه.

كما يناقش الموقف الإثيوبي المتعنت في موضوع سد النهضة ولجوئها للمراوغة وفرض الأمر الواقع ورفض التعاون مع دول المنطقة، وإمكانات حل الصراع على الحصص التاريخية للمياه.

ويقدم الكتاب تحليلا قانونيا لاتفاقيات المياه، مثل اتفاق عنتيبي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، واتفاق إعلان المبادئ الذي تم بين والسودان وإثيوبيا في العام 2015 .

ويقدم «النجار» رؤية نقدية لمشروعات، أو أحلام، مد مصر بمياه نهر الكونغو، كما يقدم إطلالة تاريخية على مشروعات مصر لضبط إيقاع النهر والمشروعات التي قامت بها في هذا الصدد.

المصرى اليوم

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