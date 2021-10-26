نائب: معركة القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب ستدرس في العلوم العسكرية

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وصف النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالغاء مد حالة الطواري بالتاريخي، ورسالة للعالم أنه وعد واوفي وجعل مصر واحة للأمن والاستقرار، وتسير بخطوات ثابتة نحو الجمهورية الجديدة وبناء الدولة المدنية العصرية الحديثة، وأن ماقامت به القوات المسلحة ورجال الشرطة في دحر الإرهاب سيدرس في العلوم العسكرية في كل دول العالم .

وأضاف النائب أن قرار الرئيس أسعد 100 مليون مصري، وسينعكس إيجابياعلى جميع القطاعات والاستثمارات والسياحة، مشيراً إلى أن الدستور والقانون المصري به من المواد الكفيلة بحماية أمن الوطن والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، وان الطواريء كانت للضرورة التي تحتاجها البلاد خلال الفترة الماضية، موضحاً أن معركة القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة في دحر الإرهاب سيتم تدريسها في العلوم العسكرية.

وأوضح «عبدالعزيز» أن إلغاء الطواريء له مبررات وحيثيات وقت تطبيقها، خاصة أن مصر مناخها الحالى يتميز بالنزاهة والشفافية، فالجميع الأن سواسية أمام القانون، وتولي الدولة المصرية الجديدة اهتمامًا بالملف الصحي والإسكان وتحقيق حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.