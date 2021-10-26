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أشاد اتحاد الصناعات المصرية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم مد قانون الطوارئ، مؤكداً أن القرار هو رسالة للعالم بمدى ما حققته الدولة المصرية من أمن واستقرار يمثلان الدعامة الأساسية لتشجيع المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وأكد الاتحاد، في بيان الثلاثاء، أن هذا القرار الشجاع يؤكد أن الدولة المصرية تخطو خطوات قوية نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة تحرص على حماية الحريات وحقوق الإنسان وهو تتويج لقرارات جريئة أصدرها الرئيس من قبل ومنها مبادرة «حياة كريمة» وغيرها من القرارات والمبادرات التي أكدت للعالم أن ما يحدث في مصر من تطورات يضع الدولة المصرية في مكانتها الطبيعية التي تليق بتاريخها وحضارتها.