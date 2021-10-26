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الأمم المتحدة تندد بتصنيف إسرائيل مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية

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الأمم المتحدة تندد بتصنيف إسرائيل مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية الأمم المتحدة تندد بتصنيف إسرائيل مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية
"باشليه" لفتت إلى أن القرار يعد هجومًا على المدافعين عن حقوق الإنسان

الأمم المتحدة تندد بتصنيف إسرائيل مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية

نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الثلاثاء)، بقرار الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية".

وقال ميشيل باشليه في بيان أوردته "فرانس 24": "إن القرار تعسفي ويشكل هجوماً على المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضافت: "إن قانون مكافحة الإرهاب لا يجوز تطبيقه على الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المشروعة".

وبينت أن المنظمات التي تضم بعض الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب وخيمة جراء هذا القرار التعسفي، وكذلك الأشخاص الذين يمولونها ويعملون معها.

ولفتت إلى أن العمل المهم الذي تقوم به لآلاف الفلسطينيين مهدد بالتوقف أو تقييده بشدة.

وصنّف الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضي ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى "إرهابية"، بزعم تشكيلها غطاءً لترويج أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتمويلها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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