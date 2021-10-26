أخبار عاجلة

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله" -
مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران -
"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان -
عبدالله بو حبيب: السعوديون لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة اللبنانية حتى قبل الأزمة -
ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ -
«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية -
فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية -
«الأعلى للجامعات» يطلب إلغاء عقوبة حبس للطبيب المخطئ بـ«المسؤولية الطبية» -
احتفالا بمرور عام على افتتاحه.. معرض للصور النادرة بـ«متحف المركبات الملكية» -
اليمن يستدعي سفيره في لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البنوك : تجنبوا الانسياق خلف إعلانات "تسديد المديونيات"

Print
البنوك السعودية: تجنبوا الانسياق خلف إعلانات "تسديد المديونيات" البنوك : تجنبوا الانسياق خلف إعلانات "تسديد المديونيات"
ضمن 4 خطوات نصحت بها للوقاية من الاحتيال المالي

البنوك السعودية: تجنبوا الانسياق خلف إعلانات

دعا القائمون على اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالبنوك ، إلى تجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي لضرورة تعزيز الحذر وتجنب الوقوع في بعض الأخطاء أو الانسياق خلف الإعلانات المضللة.

ونصحت اللجنة باتخاذ أربعة تدابير لتعزيز الوقاية من الوقوع في فخ هذه العمليات، وذلك بالابتعاد تماماً عن استخدام الأرقام المتكررة عند وضع الرقم السري الخاص، ثم قبل البدء بعمليات التسوق التأكد من سلامة الموقع الإلكتروني الذي يُرغب بالشراء منه، وثالثاً ضرورة المحافظة على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها للآخرين، وتجاهل أي إعلان عن تسديد المديونيات أو تمويل المشاريع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية اللبناني: الحوار مع السعودية هو السبيل الوحيد لحل الخلاف

وزير الخارجية اللبناني: الحوار مع السعودية هو السبيل الوحيد لحل الخلاف

تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك

تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك

عون يتحدث مجددا عن الأزمة مع السعودية

عون يتحدث مجددا عن الأزمة مع السعودية

"شكل مذهل" يظهر فجر الأربعاء في سماء السعودية والوطن العربي

"شكل مذهل" يظهر فجر الأربعاء في سماء السعودية والوطن العربي