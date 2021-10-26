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نبمار متحدثاً عن ميسى: ليس مجرد أسطورة .. هو صديقي أيضاً

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نبمار متحدثاً عن ميسى: ليس مجرد أسطورة .. هو صديقي أيضاً نبمار متحدثاً عن ميسى: ليس مجرد أسطورة .. هو صديقي أيضاً

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أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أنه سعيد للغاية بتواجد صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، معه في صفوف الفريق الباريسي.

وقال نيمار في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا«:»أنا سعيد حقًا لوجود ميسي في باريس سان جيرمان، إنه ليس مجرد أسطورة للعبة، لكنه صديق أيضًا«.

وأضاف: «عندما يكون لديك أصدقاء بجانبك، يكون اليوم أخف وزنًا وأكثر استرخاءً، نأمل أن نكتب التاريخ معا كما فعلنا في برشلونة».

وكان الثنائي آندريس إنييستا وتشافي أيضًا جزءًا من هذا الفريق، حيث قارن نيمار زميليه السابقين بماركو فيراتي، الذي يلعب إلى جواره في باريس حاليًا.

وبسؤاله عن اللاعبين الذين كان مستواهم مفاجأة له في باريس سان جيرمان، أجاب نيمار: «اثنان منهم، (كيليان) مبابي و(ماركو) فيراتي، مبابي شاب وسريع ولاعب رائع، كما كنت أعلم أن فيراتي لاعب ممتاز، لكنني لم أدرك أنه مذهل للغاية وعبقري».

وتابع: «إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين لعبت معهم، إلى جانب تشافي وإنييستا».

ولم يلعب فيراتي أبدًا في الكالتشيو، حيث انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2012، قادمًا من بيسكارا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

المصرى اليوم

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