تضاعف الطلب الروسي على منتجعات الغردقة وشرم الشيخ

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شهدت الحجوزات المؤكدة من السائحين الروس على قضاء الاجازات في منتجعات الغردقة وشرم الشيخ تضاعف وزيادة في الاقبال حتي مايو المقبل وسط انتعاشة سياحية وتراوحت الاشغالات ما بين ٩٠ إلى ١٠٠% في فنادق الغردقة.

وقال عصام على الخبير السياحي ان مبيعات الرحلااتالسياحية الروسية إلى المنتجعات المصرية لفترة إجازة نوفمبر فاقت توقعات منظمي الرحلات السياحية في روسيا حيث دفع طلب الإغلاق في موسكو والمناطق إلى زيادة الطلب على منتجعات الغردقة وشرم الشيخ بنسبة ٣٠٠% حتي مايو ٢٠٢٢ طبقا للاحصائية الصادرة من منظمي الرحلات السياحية ATOR في روسيا.

واكد سيد الجابري وكيل احدي الشركات السياحية الروسية الكبري بالغردقة ان منظمي الرحلات الروسبة يسجلون طلبًا قياسيًا على الجولات إلى مصر خلال عطلات نوفمبر خاصة تصدرت مصر تصنيف مبيعات الجولات في الخارج لهذه الفترة المرتفعة ولم يتبقي أي مقاعد بالفعل لاي رحلات مغادرة بسبب العطلات المدرسية واجازات الروس وإغلاق موسكو والمناطق الاخري الأمر الذي دفعهم إلى شراء جولات منتجعات الغردقة وشرم الشيخ مسبقا وأوضح مصر هي الرائدة في تفضيلات السياح الروس حيث استحوزت على 47 ٪ من الطلبات من إجمالي المبيعات حتي نهاية نوفمبر وحوالي 45 ٪ للعام الجديد٢٠٢٢