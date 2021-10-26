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قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لـ«المصرى اليوم»، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقَّع اتفاقية البرنامج القطري اليوم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال زيارته على رأس وفد حكومي يضم 6 وزراء.

ويعد البرنامج القطري، حسب المصادر، آلية مستحدثة من المنظمة لمساعدة ودعم الدول النامية غير الأعضاء لمتابعة الإصلاحات القائمة بها، وكل دولة توقع برنامج قطرى خاص بها مع المنظمة التي تضم أكبر الإقتصادات العالمية .

ومن المقرر أن تنتهى زيارة رئيس مجلس الوزراء لباريس غدا وتضم في الوفد كل من وزراء المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية والكهرباء والطاقة والتعاون الدولى والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن رئيس صندوق مصر السيادى ورئيس الهيئة العامة للإستثمار.

وأوضحت مصادر وزارة التخطيط أن مصر تسعى منذ اكثر من عامين لتوقيع برنامج قطرى مع منظمة التاعون الإقتصادى والتنمية، ما يعزز الإستثمارات الأجنبية ويعد رسالة وشهادة ثقة للتعامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى، ويسهم في تنشيط الإقتصاد المصرى وتعزيز معدلات النمو .

وتابعت أن الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تولى التنسيق والمتابعة لجميع تفاصيل البرنامج القطرى مع المنظمة والاتفاق عليه.