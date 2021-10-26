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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد بتروسبورت، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي «الونش» – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد «زيزو» -أشرف بن شرقي – محمد أشرف «روقا» – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم «أوباما» – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.