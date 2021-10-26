أخبار عاجلة

عبدالله بو حبيب: السعوديون لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة اللبنانية حتى قبل الأزمة -
ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ -
«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية -
فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية -
«الأعلى للجامعات» يطلب إلغاء عقوبة حبس للطبيب المخطئ بـ«المسؤولية الطبية» -
احتفالا بمرور عام على افتتاحه.. معرض للصور النادرة بـ«متحف المركبات الملكية» -
اليمن يستدعي سفيره في لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحي -
الأردن يسجل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
المغرب تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في اليمن إلى 1894 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يصل الملعب استعدادًا لمواجهة إنبي

Print
الزمالك يصل الملعب استعدادًا لمواجهة إنبي يصل الملعب استعدادًا لمواجهة إنبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلى بتروسبورت، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي «الونش» – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد «زيزو» -أشرف بن شرقي – محمد أشرف «روقا» – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم «أوباما» – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين في مجمع الصالات

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين في مجمع الصالات

مرتبط يد الزمالك 2002 يهزم الزهور في الدوري

مرتبط يد الزمالك 2002 يهزم الزهور في الدوري

مران الزمالك.. تدريبات بدنية شاقة للاعبين

مران الزمالك.. تدريبات بدنية شاقة للاعبين

مران الزمالك.. كارتيرون يُخصص تدريبات فنية للاعبين

مران الزمالك.. كارتيرون يُخصص تدريبات فنية للاعبين