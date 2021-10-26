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لبنان.. شكوى قضائية ضد "نصر الله" في أحداث الطيونة الدامية

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لبنان.. شكوى قضائية ضد "نصر الله" في أحداث الطيونة الدامية لبنان.. شكوى قضائية ضد "نصر الله" في أحداث الطيونة الدامية

جي بي سي نيوز :- قدم مواطنون لبنانيون، الإثنين، شكوى قضائية ضد أمين عام جماعة "حزب الله" حسن نصر الله، على خلفية أحداث "الطيونة" الدامية التي شهدتها بيروت قبل 11 يومًا.

وقال المحامي إيلي محفوض، المقرب من حزب "القوات اللبنانية" في تصريح للصحفيين من أمام قصر العدل في بيروت، إن "14 لبنانيا من منطقة عين الرمانة، قدموا شكوى إلى النيابة العامة ضد حسن نصر الله".

وأوضح محفوض، أن العديد من أهالي المنطقة (ذات أغلبية مسيحية) تضرروا بسبب تدمير ممتلكاتهم خلال الأحداث، وهناك عدة صور لأشخاص مسلحين تابعين لجماعة "حزب الله" شاركوا في الاشتباكات الدامية.

وأضاف: "الشكوى ضد الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصر الله، تطالب السلطات بالتحقيق معه لكشف ما إذا كان مشاركا أم محرضا أم فاعلا للأحداث".

وفي 14 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة في شارع "الطيونة" الواقع بين منطقتي الشياح (ذات أغلبية شيعية) وعين الرمانة (ذات أغلبية مسيحية) في بيروت.

وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين معظمهم من "حزب الله" و"أمل" اللتين اتهمتا حزب "القوات اللبنانية" (مسيحي بزعامة سمير جعجع) بتنفيذ كمين مسلح ضد أنصارهما، وهو ما نفاه الأخير.

والخميس، أعلنت المحكمة العسكرية، استدعاء جعجع للاستماع إلى أقواله في الأحداث عقب اعترافات الموقوفين في القضية.

وعلق جعجع على قرار الاستماع عبر توتير، قائلا: "أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون، ولكن لتستقيم العدالة على القضاء أن يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس أنهم تحت القانون (في إشارة لأمين عام جماعة حزب الله حسن نصر الله)".

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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