أخبار عاجلة

عبدالله بو حبيب: السعوديون لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة اللبنانية حتى قبل الأزمة -
ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ -
«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية -
فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية -
«الأعلى للجامعات» يطلب إلغاء عقوبة حبس للطبيب المخطئ بـ«المسؤولية الطبية» -
احتفالا بمرور عام على افتتاحه.. معرض للصور النادرة بـ«متحف المركبات الملكية» -
اليمن يستدعي سفيره في لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحي -
الأردن يسجل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
المغرب تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في اليمن إلى 1894 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المخابرات الأمريكية: "داعش- أفغانستان" قد يصبح قادراً على مهاجمتنا خلال 6 أشهر

Print
المخابرات الأمريكية: "داعش- أفغانستان" قد يصبح قادراً على مهاجمتنا خلال 6 أشهر المخابرات الأمريكية: "داعش- أفغانستان" قد يصبح قادراً على مهاجمتنا خلال 6 أشهر
"كال" أشار إلى أن التنظيم لديه النية

المخابرات الأمريكية:

ذكر وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية كولين كال، اليوم الثلاثاء، أن أوساط المخابرات الأمريكية ترجح أن يصبح تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان قادراً على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر على أدنى تقدير.

وقال "كال": "إن تنظيم داعش- ولاية خراسان في أفغانستان لديه النية لذلك"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن المخابرات لم تحدد بعد ما إذا كانت حركة طالبان، التي تناصب "داعش" العداء، لديها القدرة على قتاله بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وأضاف أن أوساط المخابرات تقدر حالياً أن تنظيمي "داعش" - ولاية خراسان، والقاعدة لديهما النية لتنفيذ عمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حالياً القدرة على ذلك.

وأوضح أنه من الممكن رؤية تنظيم "داعش" - ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و12 شهراً، و الأمر قد يستغرق من القاعدة عاماً أو عامين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"

مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران

مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران

"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان

"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان

الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية

الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية