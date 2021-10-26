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بفارق التسجيل عن النصر.. الهلال يتصدر ترتيب دوري السلة

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بفارق التسجيل عن النصر.. الهلال يتصدر ترتيب دوري السلة

تصدر الهلال فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الخامسة، بعد فوزه على مضيفه الفتح 97-63 في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة وزارة الرياضة بالرياض.


وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط بفارق التسجيل عن النصر "الثاني" الذي حقّق الفوز بنتيجة 66-63 على أحد الذي تراجع للمركز الثالث بـ9 نقاط، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، فيما تراجع الفتح إلى المركز العاشر بـ5 نقاط.


وعلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة تغلّب الاتحاد على نظيره الأهلي 75-73 ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز السادس، وهو نفس رصيد الأهلي الذي يتفوّق بفارق التسجيل ليحل خامسًا، فيما حقق الوحدة الفوز على مضيفه أبها بنتيجة 83-48 ليقفز إلى المركز السابع بـ7 نقاط، بينما هذه الخسارة الخامسة لفريق أبها ليقبع في المركز الأخير بـ5 نقاط.


واحتلّ السلام المركز الثامن بـ7 نقاط بفوزه بنتيجة 56-53 على النهضة الذي يتواجد بالمركز التاسع برصيد "5" نقاط، والأنصار "رابعًا" بـ9 نقاط بفوزه في المدينة المنورة بنتيجة 94-76 على نظيره ضباء الذي احتلّ المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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