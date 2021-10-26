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ضبط مخالفين بحوزتهم 8125 م3 حطب محلي لأغراض تجارية بالرياض

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ضبط مخالفين بحوزتهم 8125 م3 حطب محلي لأغراض تجارية بالرياض ضبط مخالفين بحوزتهم 8125 م3 حطب محلي لأغراض تجارية بالرياض
طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم وتم تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبط مخالفين بحوزتهم 8125 م3 حطب محلي لأغراض تجارية بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "6" مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم 8125 مترًا مكعّبًا من الحطب المحلي المعروض والمخزن لأغراض تجارية في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع أو نقل أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى "16" ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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