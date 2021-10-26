محافظ الشرقية يُشدد على تفعيل دور النوبتجيات المسائية بالوحدات المحلية وتحصيل مستحقات الدولة

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة أعمال النوبتجية المسائية بالوحدات المحلية القروية، والتأكد من تواجد العاملين المكلفين بالعمل خلال الفترة الليلية وخلال الأجازات والعطلات الرسمية، وذلك لتلقي شكاوى وإستغاثات المواطنين ورصد أي حالات بالتعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة ،واتخاذ اللازم قانوناً حيال غير الملتزمين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة وبأسرع وقت ممكن لتعظيم إيرادات المحافظة.