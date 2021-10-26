أخبار عاجلة

عبدالله بو حبيب: السعوديون لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة اللبنانية حتى قبل الأزمة -
ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ -
«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية -
فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية -
«الأعلى للجامعات» يطلب إلغاء عقوبة حبس للطبيب المخطئ بـ«المسؤولية الطبية» -
احتفالا بمرور عام على افتتاحه.. معرض للصور النادرة بـ«متحف المركبات الملكية» -
اليمن يستدعي سفيره في لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحي -
الأردن يسجل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
المغرب تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في اليمن إلى 1894 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الشرقية يُشدد على تفعيل دور النوبتجيات المسائية بالوحدات المحلية وتحصيل مستحقات الدولة

Print
محافظ الشرقية يُشدد على تفعيل دور النوبتجيات المسائية بالوحدات المحلية وتحصيل مستحقات الدولة محافظ الشرقية يُشدد على تفعيل دور النوبتجيات المسائية بالوحدات المحلية وتحصيل مستحقات الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة أعمال النوبتجية المسائية بالوحدات المحلية القروية، والتأكد من تواجد العاملين المكلفين بالعمل خلال الفترة الليلية وخلال الأجازات والعطلات الرسمية، وذلك لتلقي شكاوى وإستغاثات المواطنين ورصد أي حالات بالتعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة ،واتخاذ اللازم قانوناً حيال غير الملتزمين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة وبأسرع وقت ممكن لتعظيم إيرادات المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالله بو حبيب: السعوديون لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة اللبنانية حتى قبل الأزمة

عبدالله بو حبيب: السعوديون لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة اللبنانية حتى قبل الأزمة

ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ

ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ

«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية

«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية

فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية

فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية