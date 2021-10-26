ما حكم سفر المطلقة دون الدخول لأداء الحج من غير محرم.. الإفتاء ترد

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سؤال تقول صاحبته: "ما حكم سفر المطلقة دون الدخول لأداء الحج دون محرم؟".

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأمر مرده إلى السلطات في المملكة العربية السعودية، باعتبارها بلد المنسك، ولديها شروطها وإجراءاتها في ذلك، مشيراً إلى جواز سفر الأب أو الأخ أو العم أو الخال باعتبارهم من المحارم.

ولفت عبدالسميع إلى أن المعمول به في دار الإفتاء المصرية جواز سفر المرأة دون محرم، طالما وجدت الرفقة الآمنة، وأمنت على مالها وعرضها.