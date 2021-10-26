غدًا..تنفيذ سيناريو إدارة حادث وهمي لغرق «عبارة» ركاب بالبحر الأحمر

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بعد تأجيلها الأسبوع الماضي بسبب الاضطرابات البحرية وبهدف الاطمئنان على مدى جاهزية كافة الأجهزة المختصة والمعدات ولمواجهة الأزمات والكوارث في حال حدوثها على أرض الواقع تنفذ غدا الأربعاء محافظة البحر الأحمر بمختلف الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر ومركز البحث والانقاذ وعدد من الوزارات الاستعدادات الخاصة سيناريو لإدارة أزمة غرق عبارة ركاب بالبحر الأحمر لأغراض التدريب «مصر _٧»، وكيفية تنفيذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة والسيطرة عليها في الحال دون خسائر في الأرواح، وذلك بالتعاون وذلك باشراف اللواء محمد بنداري سكرتير عام البحر الاحمر واللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

وأكد السكرتير العام على ضرورة تفعيل واختبار خطة الطوارئ وإدارة الأزمات لمحافظة البحر الأحمر وزيادة القدرة لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة عالية، مشددا على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية للسيطرة على الأزمة في اقل مدة ممكنة.

وأكد اللواء عاطف وجدي السكرتير المساعد للبحر الاحمر أن الهدف من تنفيذ هذا السيناريو هو الاطمئنان على مدي جاهزية كافة المعدات والجهات لمواجهة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها على أرض الواقع.

وأوضح وجدي أنه سيتم إجراء تجربة الاستعدادات ومواجهة حادث غرق العبارة صباح اليوم الاربعاء الموافق 20 اكتوبر الجاري مؤكداً على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية لمجابهة الأزمة في اقل مدة ممكنة وتشارك في المناورة العشرات من سيارات الاسعاف وعدد من المستشفيات وجميعة الهلال الاحمر ومديرية التضامن الاجتماعي.

واستعرض نادي نصيف مدير ادارة الأزمات بالمحافظة الخطة الزمنية لتنفيذ الإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمة، ودور كافة الجهات المعنية، والهدف من التدريب على سيناريو إدارة الأزمة .