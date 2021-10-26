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الكنيسة الأرثوذكسية: إلغاء الطوارئ ثمرة طبيعية لجهود الدولة خلال 8 سنوات

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الكنيسة الأرثوذكسية: إلغاء الطوارئ ثمرة طبيعية لجهود الدولة خلال 8 سنوات الكنيسة الأرثوذكسية: إلغاء الطوارئ ثمرة طبيعية لجهود الدولة خلال 8 سنوات

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ثمّنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، قرار الرئيس عبدالفتاح ، بإلغاء مد حالة الطوارئ لأول مرة منذ ٢٠١٧ ومن قبلها أعوام كثيرة.

وقالت الكنيسة، في بيانها، إن القرار ثمرة طبيعية للجهود المضنية التي بذلتها الدولة خلال ثماني سنوات، ولا سيما في حربها ضد الإرهاب، وفي معركة التنمية، الأمر الذي أوصلنا لحالة الاستقرار التي انتظرناها طويلًا.

وأضافت الكنيسة: «نتذكر في هذا السياق، بكل التقدير، دماء شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة التي كانت بمثابة الجسر الآمن الذي عبر عليه الوطن إلى بر الأمان، تمهيدًا للانطلاق نحو مستقبل أفضل».

وتابعت: «سنظل نصلي لكي يحفظ الرب ورئيسها ومؤسساتها وكل أبنائها المخلصين، وأن يحل بسلامه على الجميع، ليبقى وطننا الغالي آمنا مستقرا على الدوام».

المصرى اليوم

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