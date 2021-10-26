غير معلوم بياناتها.. الداخلية تنقل «عجوز» فاقدة للذاكرة لدور رعاية

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في استجابة فورية، ساعدت أجهزة الأمن في القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحدى المواطنات لإيداعها بدور رعاية.

ورد بلاغًا لأجهزة الأمن، بوجود سيدة مجهولة بدائرة قسم شرطة المرج، وبالانتقال والفحص تبين وجود سيدة «عجوز» في العقد السابع من العمر غير معلوم بياناتها، ويرجح إصابتها بمرض الزهايمر، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إيداعها بإحدى الجمعيات الخيرية.

ولاقي سرعة الانتقال لمحل البلاغ استحسان ورضاء الأهالي، وتوجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

ويأتي ذلك، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.